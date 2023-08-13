В каком случае водителю понадобится лимон: интересный лайфхак

15:27 2023-08-13

У опытных водителей есть небольшой секрет в борьбе с сонливостью за рулём: они всегда имеют при себе лимон, особенно это актуально во время долгих поездок в ночное время.

Ситуация, когда усталость охватывает водителя, может стать критической. Но лимон может прийти на помощь.

Если вам начинает казаться, что сон настигает вас за рулём, лимон может стать спасительным решением. Вы можете съесть пару долек лимона или даже положить небольшой кусочек под язык.

Кислота лимона поможет вам сбросить сонливость и сделать поездку более безопасной.

Если, несмотря на лимон, сонливость не проходит, рекомендуется найти место для парковки и сделать длительный перерыв.

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