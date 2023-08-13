Дачный эксперт объяснил, почему у лука и чеснока побелели кончики листьев

Причина - в кислой почве. Раскисляем так: на 10 л воды добавляем 3 больших ложки кальциевой селитры. На каждое растение берем по стакану.

Если мало азота, тоже могут желтеть листья. Опрыскиваем нашатырным спиртом. На 10 л воды берем 3 столовые ложки спирта.

Можно подкормить кальциевой селитрой. На 10 л воды также берем три большие ложки селитры.

Исправить недостаток меди можно так: на 5 л воды добавляем чайную ложку хлорокиси меди. Нужен 0,1% раствор.

Если мало калия, нужно подкормить хлористым калием. На 10 л воды используем 3 большие ложки. Поливаем каждое растение одним стаканом.