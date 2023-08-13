Когда в летнюю жару необходимо включать вентилятор печки: всё, что нужно знать водителю

Это обеспечивает правильное распределение прохладного воздуха и, следовательно, улучшает охлаждение салона, особенно в жаркое время года.

Если у вас нет кондиционера, то существует определенные ситуации, когда даже в жару рекомендуется включать вентилятор системы отопления. Особенно это актуально при движении по пыльным дорогам, чтобы избежать попадания пыли в салон. Включайте вентилятор в режиме "холодно" и убедитесь, что стекла закрыты.

Преимущество постоянной работы вентилятора также заключается в постоянном обновлении воздуха в салоне, избегая неприятного запотевания стекол.

Однако есть ситуации, когда включение вентилятора печки становится обязательным. Например, когда температура двигателя поднялась в "красную зону".

В таком случае включите вентилятор отопителя на максимальную мощность и переведите переключатель на самый горячий режим. Это поможет быстро охладить двигатель.