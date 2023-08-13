Положите прищепку в машину: вот в каком случае эта маленькая вещь понадобится водителю

Оказывается, прищепку можно использовать как натуральный освежитель воздуха, когда в салоне появляются неприятные запахи, а ароматизаторов под рукой нет.
Применение этого маленького зажима оказывается довольно простым. Просто храните прищепку в бардачке вместе с эфирными маслами.
Когда потребуется, выньте прищепку и добавьте немного масла на неё. Затем закрепите прищепку на решётке кондиционера.
В результате ваш автомобиль наполнится приятным ароматом, который будет устранять неприятные запахи благодаря эфирному маслу, впитавшемуся в прищепку.
Важно помнить, что для этой цели лучше выбирать деревянную прищепку, так как она отлично впитывает масло, в отличие от пластмассовой.
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