Садовод со стажем объяснил, почему краснеют листья у яблонь и что с этим делать

Краснеют листья у яблони, когда они повреждены красногалловой яблонной тлей. Страдают обычно листовые пластины взрослых деревьев.

В местах повреждения появляются бугорки, окраска становится вишнево-красной, может быть розоватой. Потом листики подсыхают и опадают.

На нижних поверхностях листиков селятся личинки тли. Когда листики опадают, тля перебирается на новые.

Чтобы победить красногалловую яблонную тлю, нужно начинать принимать меры рано весной, до того, как раскрылись почки.

Делаем опрыскивания нитрафеном. На 10 л воды добавляем 300 г препарата.

Самую тщательную обработку делаем в области штамбов и крупных веток. Сначала убираем с них отмершую кору.