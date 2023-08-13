Опытный дачник рассказал, откуда берутся пустоцветы на баклажанах и как это исправить

17:18 2023-08-13

На баклажанах время от времени появляются пустоцветы, для этого есть причины. Разбираемся, в чем дело и что предпринять.

У цветков баклажана тяжелая пыльца, если она напитана влагой, то покинуть цветок не может вовсе. Нет опыления, нет и завязей - они опадают.

Если растение перекормили азотом, оно будет зацветать, но без завязей. Все цветочки попросту будут отваливаться.

Не увлекайтесь азотом или вообще откажитесь от азотных удобрений.

Нехватка бора тоже может приводить к пустоцветам. Сделаем такой раствор: на 10 л воды добавим 5 г борной кислоты.

Раствором обильно поливаем растения под корень. Можно и сверху по листикам полить.

Выберите самые крупные бутоны, их оставьте. другие убирайте. Тогда плоды будут больше.

Контролируйте число побегов, лишние надо убирать. Лучший вариант - вести растение в 3-4 побега.

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