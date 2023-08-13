Поедающую мозг амебу могли подхватить сотни посетителей аквапарка в Таиланде

Минимум 600 посетителей, воспользовавшихся услугами аквапарка на Тайване, могли заразиться амебой-мозгоедом. Речь идет о развлекательном комплексе, где обнаружили Naegleria fowleri, сообщают местные СМИ.

Как известно, первая жертва умерла 10-го августа в одной из клиник Тайваня. Лабораторные анализы показали: причина смерти 33-летней женщины - пробравшаяся в организм амеба, которая поедает головной мозг.

Эксперты установили, что девушка за пару дней до смерти посещала аквапарк. Соответственно, остальные клиенты аквапарка тоже находятся в опасности

Жертвы этого одноклеточного организма заражаются первичным амебным менингоэнцефалитом, при этом летальность при отсутствии должного лечения - почти 100 процентов.