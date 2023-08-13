3 признака, что автомобиль хотят угнать: каждый автовладелец должен об этом знать

Есть несколько индикаторов, на которые следует обратить внимание автовладельцам, чтобы заранее узнать о возможной угрозе и предпринять соответствующие меры для защиты своего автомобиля, например, переместить его в безопасное место, где есть охрана.

1. На крыше авто постоянно появляются прутики

Появление веточек или прутиков на крыше автомобиля может быть подозрительным знаком. Это может быть попыткой злоумышленников выяснить, насколько долго автовладелец оставляет свою машину без наблюдения. Возможно, случайное падение прутика можно списать на ветер, но если такие ситуации повторяются, это может быть предупреждением.

2. Открытая машина

Хотя это может быть вызвано забывчивостью, также ситуация, когда ваш автомобиль остался открытым после вашего воздействия, может сигнализировать о возможных проверках или попытках угонщиков. Они могли войти в салон машины, чтобы попробовать сработает ли сигнализация, либо чтобы попробовать завести двигатель.

3. Подозрительные звонки

Некоторые угонщики настолько уверены в своих действиях, что могут даже обращаться напрямую к вам. Они могут представиться сотрудниками какой-либо фирмы и спросить о состоянии вашей автосигнализации, предлагая свои услуги. Это может быть попыткой выяснить, насколько хорошо ваш автомобиль защищен и какие слабости в нем есть.