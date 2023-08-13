Опытный огородник рассказал про лучшие сорта пучковых огурцов

Вьюга - это ультраспелый гибрид, которому не нужно опыление. В одном пучке бывает по 5 огурцов. Вырастают они до 8 см.

Шоша дает плоды на 40-й день. Это самоопыляемый гибрид. Кожица тонкая с пупырками, белошипая. Плоды вырастают до 10 см в длину и 3 см в диаметре.

Отличительная особенность: не болеют пятнистостями, мучнистой росой, огуречной мозаикой.

Доломит - это самоопыляемый гибрид, в его пазухе появляется до 8 завязей. Первый урожай будет после 40 дней. Не боится многих болезней.

Тонкая кожица, горечи нет. Плоды вырастают до 12 см.

Сибирская гирлянда созревает на 45-й день. Самоопыляемый гибрид, который имеет крепкий иммунитет ко многим заболеваниям и плохим погодным условиям.

На одном кусте может вырасти до 400 огурцов.