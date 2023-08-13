Почему нельзя включать кондиционер сразу после запуска двигателя в жару: популярный миф

Но в сети интернет ходит мнение, что так делать опасно. Не является ли это лишь популярным мифом?
Существует предупреждение о том, что кондиционер следует включать только через некоторое время после запуска двигателя. Приводится аргумент о дополнительной нагрузке на мотор. Верно ли это? Да, кондиционер действительно потребляет некоторое количество ресурсов двигателя, увеличивая его нагрузку и продолжительность работы.
Тем не менее, ситуация не настолько критична, как может показаться. Даже в жару, когда температура на улице зашкаливает, нагрузка на двигатель от кондиционера остается умеренной.
Важно также отметить, что самые значительные потери происходят при запуске мотора в холодную погоду.
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