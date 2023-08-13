Ким Чен Ын проявляет особенный интерес к выращиванию картофеля в стране

Трудно не заметить неподдельный интерес главы Северной Кореи к выращиванию популярного овоща.

Лидер страны интересуется сельским хозяйством в целом, но к картофелю - более пристальное внимание.

Эта культура, широко распространенная во всем мире, даже удостоилась особой чести: Ким Чен Ын разработал удобрение для ее успешного выращивания.

Препарат помогает увеличить урожайность картофеля в несколько раз. Теперь такой подход - часть стратегии, помогающей обеспечить продовольственную безопасность государства.

Интерес лидера Северной Кореи к картошке - попытка приблизиться к повседневной жизни народа, продемонстрировать заботу о потребностях людей.

Может быть, это новый интересный аспект, который позволяет узнать личность главы этой страны с новой стороны, не как политика и риторика,а как обычного человека.