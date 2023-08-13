Старинный дедовский рецепт для выращивания томатов без фитофторы

Разводим в теплой воде 100 г дрожжей с половиной стакана сахара. Заливаем в банку почти три литра отстоянной воды.

Туда выливаем дрожжевой раствор. Держим эту жидкость в тепле, периодически перемешиваем. Когда брожение завершится, раствор можно использовать.

Берем один стакан раствора и размешиваем в 10 л чистой воды. Поливаем по литру на каждый томатный куст. Делаем за лето три подкормки.

Итогом будет отменный урожай. Кусты растут крепкие, здоровые, на плодах никаких ожогов. Растения хорошо справляются с жарой, засухой, любой экстремальной погодой.

Томаты зреют до самого конца октября, дожди и холодные ночи не помеха урожаю. И самое главное - нет фитофторы.

Кроме дрожжевой подкормки старайтесь ухаживать за томатами правильно. Мульчируйте посадки, добавляйте компост. Тогда урожай будет просто зашкаливать.