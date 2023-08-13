Опытный огородник научил, чем подкормить клубнику, чтобы ягоды выросли очень сладкими

Приготовьте несложный состав из дешевых ингредиентов, результатом будут сладкие сочные ягоды клубники, очень вкусные и ароматные.

Берем чайную ложку порошка борной кислоты. Она нужна для того, чтобы в ягодах синтезировались сахара, делились клетки, то есть для роста крупных плодов.

Потом добавляем 2 г марганцовки. С ней фотосинтез протекает активнее. Чем больше поглотит куст солнечного света, тем слаще будут его плоды.

Берем еще стакан древесной золы. Она является источником калия, он отвечает за образование цветов и завязей.

Размешиваем все в 10 л теплой воды. Поливаем растения под корень. Каждому кустику даем по пол литра. Можно лить и по листьям.