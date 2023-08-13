Опытный цветовод объяснил, как вернуть к жизни чахлое комнатное растение: есть специальная подкормка

Удобрение, которое быстро преображает вялое растение в бодрое и энергичное.
Готовим его из аспирина и дрожжей. Подкормка актуальна, если растение восстанавливается после болезни или после атаки вредителей.
Поможет она при повреждениях, полученных от солнечных лучей, от дефицита питания, от разных стрессовых ситуаций.
Одну таблетку аспирина растираем в порошок, потом смешиваем ее с большой ложкой дрожжей. Все заливаем литром теплой воды.
Смешиваем до полного растворения ингредиентов. Одному растению даем стакан удобрения.
Подкормку проводим после полива растений обычной водой. Результат будет виден через 2 недели.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__