Опытный цветовод объяснил, как вернуть к жизни чахлое комнатное растение: есть специальная подкормка

Удобрение, которое быстро преображает вялое растение в бодрое и энергичное.

Готовим его из аспирина и дрожжей. Подкормка актуальна, если растение восстанавливается после болезни или после атаки вредителей.

Поможет она при повреждениях, полученных от солнечных лучей, от дефицита питания, от разных стрессовых ситуаций.

Одну таблетку аспирина растираем в порошок, потом смешиваем ее с большой ложкой дрожжей. Все заливаем литром теплой воды.

Смешиваем до полного растворения ингредиентов. Одному растению даем стакан удобрения.

Подкормку проводим после полива растений обычной водой. Результат будет виден через 2 недели.