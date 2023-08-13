Секрет блестящего кузова: простой способ, как подарить автомобилю новый блеск

Однако обычная мойка часто не приносит ожидаемого результата, и поверхность авто может остаться без того желанного блеска. Но секрет такого идеального внешнего вида кроется в необычном методе, который придется по вкусу многим водителям.

Для того чтобы вернуть автомобилю первозданный блеск, не обязательно обращаться к профессиональной полировке или дорогостоящим средствам. Секрет заключается в использовании неожиданного ингредиента – обычного кондиционера для волос.

После основной мойки автомобиля нанесите небольшое количество кондиционера на поверхность кузова.

Дайте ему полежать на лакокрасочном покрытии около 5 минут. Затем тщательно смойте кондиционер с поверхности автомобиля.

Этот необычный метод обработки придаст кузову потрясающий блеск. После такой обработки автомобиль будет сверкать, словно только что вышедший с конвейера.

Но это еще не все. Применение кондиционера также создаст на поверхности гидрофобный слой, делая ее менее подверженной загрязнениям и обеспечивая долгий период сохранения блеска.

Девять десятых всей биомассы Черного моря приходится на медуз

Отсутствие природных врагов, обилие кормовой базы в виде планктона и относительное постоянство температуры воды обусловили широкое распространение медуз по Черному Морю.

На них приходится 9/10 всей биомассы акватории. Большую часть года деятельность медуз незаметна для людей. Лишь в конце курортного сезона нашествие кишечнополостных организмов может испортить отдыхающим отпуск.