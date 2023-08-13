Как избавиться от скрипа дворников без замены щеток: совет водителям

На помощь может прийти неожиданный способ, который позволит избавиться от скрипа без необходимости замены щеток. Часто замена щеток стеклоочистителя не спасает от скрипа.

Однако причиной этой неприятности может быть неправильное положение поводков щеток. Для решения этой проблемы вам потребуются плоскогубцы и немного ветоши.

Шаги для устранения проблемы

Поднимите щетки в сервисное положение, чтобы получить доступ к поводкам. Последовательно оттяните каждую щетку и оцените положение ее поводка относительно стекла. Скорее всего, вы заметите, что рабочая поверхность щетки завалена в одну сторону, а не расположена вертикально. Поместите ветошь на поводок и аккуратно используйте плоскогубцы, чтобы поправить положение поводка. Ваша цель – установить щетку так, чтобы она стояла перпендикулярно стеклу. При этом не перетягивайте поводок слишком сильно, чтобы не повредить его.

С помощью плоскогубцев и ветоши вы можете поправить положение поводков и установить щетки так, чтобы они бесшумно и эффективно очищали стекло.