Польша на прекращает усиливать свое Вооруженные силы, расположенный на восточных рубежах - на границе с Республикой Беларусь. Уже не впервые туда стягиваются пехотные подразделения и, с недавнего времени, тяжелая техника.

Так, министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о том, что к белорусско-польской границе будут направлены американские ударные вертолеты Apache и танки Abrams, также закупленные Варшавой и Вашингтона.

Также стало известно о том, что неподалеку от белорусской границы Польша создаст воинскую часть, а также закупит у Южной Кореи до тысячи новейших танков. В целом, Варшава продолжает милитаризировать свои восточные рубежи, вынуждая это делать и Беларусь на своих границах.

Ранее Блащак заявлял о намерении отправить на границу с Беларусью до десяти тысяч военных, что явно говорит о намерении Польши создать там целую боеспособную армию.