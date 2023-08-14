Мистическая Россия: где находятся самые загадочные места в стране и чем притягивают

В огромной России есть не только современные города, красивая природа, отличные места для рыбалки и отдыха и так далее. В ней есть немало мест, окутанных тайнами, загадками, мистикой. Это древние капища, разрушенные святыни, следы затерянных цивилизаций. Где они находятся и почему таковыми считаются?

Кашкулакская пещера

Это одно из жутких и странных мест находится в Хакасии, в живописном нагорье Кузнецкий Алатау. Речь идет о карстовой пещере, которую местные жители называют "пещерой Чёрного дьявола".

Хакасы обходят ее стороной: одни боятся злых духов, а другие - опасаются заплутать и не вернуться.

Пещера состоит из 3-х ярусов, которые соединяются колодцами. Общая протяжённость ходов 820 м, а глубина 49 м. Атмосфера внутри пещеры наводит ужас: на полу лежат кости животных, потолки пропитаны копотью, местами лежит зола от жертвенных костров.

В 60-х здесь исчезла группа студентов, а изучавших ее советских геологов мучили галлюцинации, причём одинаковые: шаман в меховой шапке, который манит вглубь лабиринта. Сегодня по верхнему ярусу водят экскурсии, однако глубже гиды не советуют забираться.

Даргавс

В Северной Осетии на высоте около 1400 метров в горах стоят каменные башни Это - старинный некрополь у села Даргавс, или Город мёртвых. Добраться до него можно через туманное Даргавское ущелье.

В XVIII веке во время эпидемии холеры больные шли в такие склепы и проводили там остаток дней, чтобы не заражать родственников. Мумии и останки людей все еще хранятся в башнях. Туристы посещают эти места, а местные обходят стороной, боясь обеспокоить души умерших.

Соловецкие лабиринты

Если верить легендам, здесь находится портал в потусторонний мир. Здесь есть 35 таинственных каменных лабиринтов- выложенных по спирали гладких булыжников. Большинство учёных датируют их I-II вв. до нашей эры.

Согласно поверьям саамов (финно-угро-говорящий народ), эти лабиринты - двери в мир мёртвых. что подтверждают и раскопки: археологи обнаружили под каменными грудами сожжённые человеческие останки.

Аркаим

Это один из городов комплекса исторических памятников в Челябинской обалсти - «Cтраны городов». Она - ровесница египетских пирамид, но не так широко известна. Аркаим открыли в июне 1987 года.

Как выяснилось, в степях Южного Урала в эпоху бронзы жила цивилизация, построившая «многоквартирные», укрепленные насыпями и рвами города, где находились гончарные и металлургические мастерские.

Древний протогород Аркаим и ему подобные, по предположению историков, были сожжены. И поджоги совершили жители этих городов, бывшие огнепоклонниками. В 90-е годы Аркаим стали называть колыбелью цивилизации и местом рождения Заратустры.

Ловозерские тундры

В дремучих лесах Мурманской области необъяснимое повсюду: здесь видели снежного человека, наблюдали за высадкой инопланетян, наблюдали силуэт танцующего Куйвы (мифического великана). Внутри горы Нинчурт также есть город шаманов.

А самые загадочные легенды связаны с Сейдозером. Некоторые считают, что оно было колыбелью древней Гипербореи, то есть легендарной цивилизации развитых народов и любимцы богов.

Чертово кладбище

В краснодарском крае около реки Подкаменная Тунгуска 17 июня 1908 года произошел взрыв, который по мощности был равен водородной бомбе. Взрывом повредило около миллионы деревьев, погибли животные и птицы в радиусе десятков километров.

Ударная волна дважды обогнула земной шар. Современные ученые объясняют явление падением крупного метеорита. Но осколки метеорита не найдены, и в эпицентре взрыва уцелели деревья. Вследствие таких странностей родились и мистические версии произошедшего.

Место и правда наполнено мистикой и пугающей атмосферой. Здесь за последние 30 лет пропали либо погибли больше 70 человек. Чертово кладбище люди обходят стороной.