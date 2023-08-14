Солист из «Непары» Александр Шоуа стал многодетным отцом

В семье лидера «Непары» Александра Шоуа произошло радостное событие: у музыканта родился сын. У артиста уже есть две дочери, одна из которых появилась на свет в первом браке.

Коллеги по группе радостно поздравляют 49-летнего отца с появлением наследника. Как отмечает СтарХит, об интересном положении избранницы Александра Натальи стало известно в конце апреля.

Да, это правда, и мы с Сашей счастливы, это ему подарок к юбилею, — делилась женщина.

Она призналась, что забеременеить получилось не сразу, пара даже не исключала процедуру ЭКО.

Но в итоге Наталье Шоуа удалось зачать ребенка естественным путем, чему родители очень рады.