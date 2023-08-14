Нигерия завоевала «славу» одной из самых бедных и опасных стран на планете

Эта африканская страна более 60-ти лет назад добилась независимости от Великобритании. Сегодня в Нигерии действуют сразу 4 официальных языка: английский, хауса, йоруба и игбо. А в качестве религии жители исповедуют ислам, католичество и протестантство. Прибегают и к традиционным африканским верованиям.

В Нигерии в конце 90-х произошел настоящий бум рождаемости, пошатнувший и без того сложное состояние государства, сообщает автор канала «Профессор Гулов» на платформе Дзен.

В стране на тот момент проживало порядка 90 миллионов человек. За три десятка лет эта цифра выросла почти втрое, к чему Нигерия не была готова. Ежегодно численность населения увеличивается на 2,5 процента!

Растут и проблемы. Первое, что бросается в глаза, - невероятная грязь. Если на улицах столицы еще все выглядит более-менее, то трущобы, где живут самые бедные слои населения, напоминают большую помойку.

На таком фоне перебои с электричеством не так уж критичны, потому что нигерийцы давно запаслись автономными генераторами. Но вот с питьевой водой в Нигерии - кошмар. Ее просто не хватает на городское население, потому что страна расположена в очень невыгодном положении.

К слову, здесь даже в крупных городах до сих пор нет водопровода и центральной канализации. А в сельской местности люди живут по традициям своих предков.

Про уровень медобслуживания тоже говорить не приходится: система здравоохранения в стране очень слабо развита. Более-менее сносную медицинскую помощь можно получить разве что в частных клиниках, недоступных основному населению.

Отсюда вытекает еще одна проблема – ВИЧ. В стране практически нет пожилых, большинство людей погибает в молодом возрасте. Причина кроется в вирусе иммунодефицита человека. По данным на 2021-й год, в Нигерии им заражены более 3% жителей.

Жители страны также часто болеют малярией, гепатитом, менингитом, брюшным тифом, кишечными инфекциями и так далее. До 60-ти лет здесь доживает лишь 5% населения.

Работы тоже нет. Уровень безработицы среди молодежи достиг 54%! Образование платное, что тоже сказывается на состоянии Нигерии. Почти треть нигерийцев безграмотны. Единственный вариант найти дорогу в жизнь – уехать в Европу, и этим активно пользуются те, у кого есть средства на билет в один конец.

Но и это еще не все: страна страдает от вооруженных конфликтов и частых наводнений. Все это приводит к недостатку еды и продовольствия.