За фасадом «Богемской рапсодии»: вся ли правда о Фредди Меркьюри рассказана в фильме

Принято считать, что голливудские картины перевирают историю и коверкают факты. Автор канала "Киновед в штатском" на платформе Дзен решил проверить это на примере фильма "Богемская рапсодия". Он постарался дать ответы на наиболее частые вопросы о группе Queen и Фредди Меркьюри и тем, что показано на экранах.

Изменил ли Фредди Меркьюри свое имя?

Да. Картина не обманывает: Меркьюри родился в Танзании под именем Фаррух Булсара. Когда мальчик с семьей переехал в Мумбаи, Фаррух трансформировался в Фредди. А в 1970-м, находясь в Британии, Булсара взял псевдоним Меркьюри.

У Фредди Меркьюри правда были "лишние" зубы?

Да. У него с каждой стороны было по два лишних зуба, и это делало его челюсти будто выпирающими вперед. Фредди не хотел их удалять, опасаясь, что это может отразиться на его связках и строении неба, придававших его голосу особый тембр.

Меркьюри познакомился с Роджером Тэйлором и Брайаном Мэем после их концерта?

Нет. "Богемская рапсодия" упростила момент. Меркьюри пересекался с будущими коллегами по группе еще в колледже искусств в Лондоне. Фредди дружил и с Тимом Стаффеллом - фронтменом группы Smile, в которой играли Мэй и Тэйлор.

Басист Джон Дикон попал в группу позднее?

Да. Queen сформировалась в 1970 году, однако Джона Дикона позвали в группу только в 1971-м. Дикон был сначала сессионным временным басистом, потому что Меркьюри был перфекционистом и постоянно искал идеальное звучание.

Первый альбом группы был успешным?

Не совсем. Дебютный альбом Queen большого ажиотажа не вызвал. Группе приходилось выступать в разогреве концертов более успешных коллективов, но Фредди Меркьюри использовал этот этап с умом, выискивая новые способы эпатировать публику.

Его костюмы и манеры исполнения порой впечатляли публику сильнее, чем выступление хедлайнеров. Подлинный успех пришел к группе после выхода третьего альбома "Sheer Heart Attack".

Выпуск сингла "Bohemian Rhapsody" на самом деле был рискованным предприятием?

Да. Дело в том, что "Bohemian Rhapsody" была очень радикальным музыкальным явлением того времени: длилась почти 6 минут против принятых 2-3-х. И была выполнена не в едином жанре, а была продуктом смешения многих стилей. Ее текст был полон загадочных аллюзий, неожиданных звуков.

Нестандартный маркетинг сделал эту композицию хитом на все времена, но изначально шансов на успех почти не было.

Фредди Меркьюри и Мэри Остин были женаты?

Нет. Они долго время жили вместе, но их отношения ограничились только помолвкой. Окончательный крест на браке поставило признание Меркьюри в его сексуальной ориентации. С того момента они оставались близки в качестве друзей.

Группа Queen распалась, как в фильме?

Нет. В фильме показано, что артисты Queen обиделись на Меркьюри, когда лидер за их спиной подписал контракт на сольные альбомы. На самом деле всё было иначе. В середине 1980-х группа на самом деле взяла тайм-аут после гастрольного тура, стоившего музыкантам многих седых волос.

Решение прервать совместные выступления было обоюдным, и все сосредоточились на личных проектах, но все равно оставались на связи друг с другом.

Правда ли, что музыкант очень любил кошек?

Да. Кошки сопровождали его в поездках, а если брать животных не было возможности, Фредди звонил любимцам по телефону и часами мурлыкал с животными.

Когда Меркьюри признался, что у него СПИД?

В фильме показано, что музыкант рассказывает о болезни участникам Queen в 1985 году перед выступлением на Уэмбли. Но реально о СПИДе Меркьюри рассказал друзьям лишь в 1989-м. Публичное заявление певца о диагнозе последовало 23 ноября 1991 года - за день до смерти.