Навсегда изгнать с огорода муравьев и слизней позволит копеечное средство из аптеки

Слизни и муравьи - неприятные вредители огорода и сада. Особенности досаждают слизни при влажной погоде. А муравьи, наоборот, - чаще дают о себе знать в сухих условиях.

Иногда обилие муравьев может привести к полной гибели культур, особенно в теплице. Как избавиться от таких вредителей? Острый перец, кукурузная мука либо нашатырный спирт не всегда срабатывают на "отлично".

В таком случае нужно прибегнуть к аптечным средствам. Для этого использовать эмульсию Бензилбензоат. Она токсична для чесоточных клещей, вшей, прочих неприятных организмов. Кроме того, она оказывает отпугивающее действие на комаров и мух. Но она отлично изгоняет и муравьев со слизнями.

Для использования нужно взять 50 г эмульсии и растворить в 3 литрах воды. Полученным раствором обильно опрыскать почву, мульчу, тротуарную плитку, входы в муравейники.

Желательно также обработать вход в теплицу и ее стенки (на высоту до 1 метра), территорию возле компостной кучи либо контейнер для приготовления компоста. После такой обработки по меньшей мере на месяц, а то и дольше, можно будет забыть о муравьях и слизнях.

Эксперты подчеркивают, что опрыскивание растений таким составом губительно и для колорадского жука, щитовок, белокрылок, цикадок, тлей, разнообразных гусениц и других вредителей. Бензилбензоат губителен также для хрущей, проволочника, вредных нематод.

В таком случае 100 мл данного раствора надо вылить под корень растения (по влажной земле).