Клятва Гиппократа: какой была медицина в доисторические времена

По знаменитой теории Руссо, в древности люди были здоровыми дикарями, которые жили в единении с природой и не знали, что такое болезнь. Но это не так: согласно имеющимся данным, и в палеозойскую эру бактерии поражали животных.

Человек тоже был подвержен болезням. Находки останков древних людей свидетельствуют о том, что они страдали остеомиелитом, оститом, туберкулезом, артритом, остеомой, рахитом и т.д.

Как лечили наших прапращуров? Нередко лечение состояло из заговоров, магических заклинаний, песнопений и разных сложных ритуалов. Злых духов отпугивали шумом, обманывали масками или заменой имени больного.

Однако в древности процветала и хирургия. Удивительно, но первобытные люди использовали в качестве хирургических инструментов заостренные камни и проявляли удивительное мастерство. В глубокой древности проводились ампутации и разные ритуальные операции, а также трепанация черепа.

Черепа со следами трепанации найдены во всем мире, кроме Австралии, Японии, Китая, Малайского полуострова и территории к югу от Сахары. Как и где лечили в древности, что об этом известно сегодня?

Месопотамия

Эта страна считается прародиной древнейшей из известных цивилизаций, кторые восходят к 5000 до н.э. Доктора шумеро-аккадской цивилизации, предшествовавшей в Месопотамии цивилизациям Ассирии и Вавилона, имели широкие знания.

Глиняные таблички рассказывают о многих чудодейственных средствах, часть которых могла бы составить «глиняное пособие» по акушерству. Они упоминают свыше 300 лекарственных средств: растения, древесину, семена, растительные соки, минералы и т.д.

По дошедшим свидетельствам, ассирийцы и вавилоняне болели душевными расстройствами, болезнями ЖКТ, глаз, желчного пузыря, сердца.

Египет

Первый врач, имя которого попало в историю, - египтянин Секхетьенанах (около 3000 до н.э.). Доктор «исцелил ноздри царя» и его почтили статуей с надписью об этом событии.

Знания о египетской медицине базируются на дошедших до нашего времени папирусах. К примеру, папирус Эберса, которому около 5 тысяч лет, содержит свыше 900 рецептов и предписаний.

Диагностика имела сравнительно высокий уровень: доктора прощупывали пульс в нескольких местах, чтобы получить представление о кровообращении. Сердце считалось очень важным органом, а дыхание - наиболее важной функцией.

Применение хирургических операций ограничивалось ввиду стремления египтян сохранять тело для загробной жизни и будущего воскресения, потому ампутации исключались.

Индия

Древнейшая история медицины Индии сохранилась только в форме легенд. Самый ранний (около 1500 до н.э.) санскритский источник содержит магические заклинания от демонов болезни.

Великим медицинским светилаой Индии считался Сушрут (расцвет около 500 н.э.). Он описал свыше ста хирургических инструментов, составил перечень 760 лекарственных растений. Доктор описал малярию и чуму, туберкулез и оспу. Именно Сушрут установил связь между крысами и чумой, комарами и малярией.

В хирургии Индии были строго предписаны тип, глубина и направление надрезов для каждого места или органа. К числу причин болезни здесь относили климат, несчастные случаи, наследственность, переедание. А еще «карму» - воздаяние за проступки, которые были совершены в прежнем воплощении.

Лечили с помощью лекарственных растений, банок, пиявок, кровопускания, рвотных и слабительных средств, жира, клизм и диеты. Важную роль также играла гигиена. В хирургии применялась перевязка кровеносных сосудов, швы и разные инструменты.

Китай

Основателем древней медицины в Поднебесной считается император Шэнь-нун (около 2700 до н.э.). Согласно преданию, он составил первый травник, где описал свыше 100 лечебных средств. Доктор считается также изобретателем техники акупунктуры.

Основой медицинской теории Китая служило абстрактное учение о 5 элементах и противоположных силах инь и ян (т.е. женском и мужском началах). В нарушении равновесия либо гармонии между ними видели главную причину болезни.

Некоторые из почти 2 тысяч рецептов китайской медицины действительно были ценными и сохранили значение до сих пор.

Греция

Медицина здесь прошла три основных этапа: догиппократов период, классический и греко-римский. У каждого есть специфические особенности. Догиппократов период процветал на острове Крит с 4-го по 2-е тысячелетие до н.э.

Медицина того времени уделяла внимание гигиене во избежание проблем со здоровьем. Для этих целей в дворце в Кноссе создали водопровод, который позже обнаружили археологи. Во времена Гомера (около 1000 до н.э.) медицина базировалась на магии.

Аполлона почитали как изобретателя искусства исцеления, Гигиену - как богиню здоровья. Панакея была целительницей всех болезней.

В 5 в. до н.э. в Афинах ввели культ Асклепия (бога медицины). Его храмы выросли по всей стране. Это были своего рода санатории, расположенные в живописных местностях и около минеральных источников.

Классический период греческой медицины пришелся на 6 в. до н.э. Он начался с подъема созерцательной философии. Врач Эмпедокл (около 490–430 до н.э.) применял дезинфицирующие окуривания, а Анаксагор (около 500–430 до н.э.) первым стал вскрывать животных.

Алкмеон Кротонский (расцвет около 500 до н.э.) считал мозг центром ощущений и интеллекта, и болезни рассматривал, как дисгармонию первоэлементов организма.

Гиппократ (около 460–377 до н.э.) по праву считается «отцом медицины», он создал более чем 70 трактатов. Его сборник имел поворотный пункт в развитии медицины. Трактаты о воздухах, водах и местностях – это первое сочинение по физиотерапии, бальнеологии, влиянию климата на состояние здоровья.

Доктор в своей Прогностике описал симптомы наступающей смерти, до сих пор известные как «маска Гиппократа». В трактате Эпидемии впервые приведены 42 истории болезни, изложение их удивительно современно по методу и форме.

Огромным вкладом Гиппократа является формулировка принципов медицинской этики. Знаменитая клятва Гиппократа стала стандартом западной медицинской этики.