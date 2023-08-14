Как долго можно стоять на холостом ходу без последствий для двигателя: ошибка многих водителей

15:15 2023-08-14

Стояние на холостом ходу – вопрос, который волнует многих водителей, этот режим предназначен для поддержания работы двигателя на месте, однако мнения о том, насколько долго можно находиться на холостом ходу, расходятся.

Опытные автомобилисты подчеркивают, что ключевое значение не столько имеет сам холостой ход, сколько обслуживание двигателя. Нерегулярная замена масла и фильтров – это настоящая угроза для силового агрегата.

Хотя холостой ход считается относительно мягким режимом, важно учесть, что длительная стоянка в пробках может повысить износ. Поэтому, если вы часто сталкиваетесь с трафиком, рекомендуется следить за состоянием двигателя и выполнять обслуживание чаще.

Советы экспертов сводятся к тому, что лучше ориентироваться на регулярные интервалы замены масла и фильтров, а не только на пробег. Также важно следить за показателями моточасов работы двигателя.

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