Как долго можно стоять на холостом ходу без последствий для двигателя: ошибка многих водителей

Опытные автомобилисты подчеркивают, что ключевое значение не столько имеет сам холостой ход, сколько обслуживание двигателя. Нерегулярная замена масла и фильтров – это настоящая угроза для силового агрегата.

Хотя холостой ход считается относительно мягким режимом, важно учесть, что длительная стоянка в пробках может повысить износ. Поэтому, если вы часто сталкиваетесь с трафиком, рекомендуется следить за состоянием двигателя и выполнять обслуживание чаще.

Советы экспертов сводятся к тому, что лучше ориентироваться на регулярные интервалы замены масла и фильтров, а не только на пробег. Также важно следить за показателями моточасов работы двигателя.