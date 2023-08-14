Частая ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду

Однако, многие автомобилисты допускают ошибку, которая может иметь серьезные последствия. Речь идет о заправке топливного бака до максимума в жаркую погоду.

Важно понимать, что при высоких температурах бензин расширяется. Это свойство топлива становится рискованным фактором при заправке до полного бака в жаркое время года.

Подобное действие может привести к переливу топлива и его вытеканию из бака.

Даже при небольшом объеме оставшегося свободного места в баке, высокие температуры могут вызвать утечку горючего. Поэтому, если термометр показывает более +30 градусов, заполнять бак полностью не рекомендуется. Безопаснее держаться на уровне не более 50 процентов объема бака.