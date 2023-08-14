Как охладиться в автомобиле без кондиционера: 4 легких способа

Но и без него есть несколько способов остыть. Повесить влажную тряпку на вентиляционное отверстие - это хороший способ, но тряпка быстро высыхает.

Другой вариант - взять бутылку с холодной водой и приложить ее ко лбу или к шее. Она поможет охладиться и даже утолить жажду.

Само собой, одежда тоже играет роль. В жару лучше надеть легкую одежду, чтобы не перегреваться.

И не стоит забывать о маршруте - выбирайте путь, который проходит в более затененных местах.