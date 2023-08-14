Дачный эксперт объяснил, можно ли использовать картон и бумагу в качестве огородной мульчи

Бумага и бумажные изделия являются продуктами деревопереработки, их свойства сопоставимы с опилками.

Наиболее удобный материал для мульчирования - это картон, что обусловлено высокой плотностью материала.

Картон идеально подходит для мульчирования ягодных кустарников, цветов, деревьев. Намокший от дождя картон, пропускает влагу через себя и потом долго удерживает ее в земле.

Офисная бумага и газеты тоже активно используются, но они очень тонкие, поэтому требуется несколько слоев.

Вместе с бумажной мульчей нужно вносить в почву азот, то есть можно смешивать бумажные отходы с травяной массой.

Есть мнение, что типографская краска вредна для растений, так как содержит свинец. Но это не так, современные печатные издания давно не используют свинец для печати.

А вот по поводу офисной бумаги нужно сказать отдельно.

Сама по себе она полезна и быстро разлагается. Но вот вещества, применяемые при печати на принтере, не разлагаются в земле до конца.

Это касается полимеров, которые нужны для лучшего сцепления краски с бумагой. Это микропластик, который сегодня представляет серьезную проблему для экологии.

Он ухудшает почву, разрушает ее микрофлору, отравляет животных и людей, вызывая серьезные болезни.