Дачный эксперт объяснил, можно ли использовать картон и бумагу в качестве огородной мульчи

Бумага и бумажные изделия являются продуктами деревопереработки, их свойства сопоставимы с опилками.
Наиболее удобный материал для мульчирования - это картон, что обусловлено высокой плотностью материала.
Картон идеально подходит для мульчирования ягодных кустарников, цветов, деревьев. Намокший от дождя картон, пропускает влагу через себя и потом долго удерживает ее в земле.
Офисная бумага и газеты тоже активно используются, но они очень тонкие, поэтому требуется несколько слоев.
Вместе с бумажной мульчей нужно вносить в почву азот, то есть можно смешивать бумажные отходы с травяной массой.
Есть мнение, что типографская краска вредна для растений, так как содержит свинец. Но это не так, современные печатные издания давно не используют свинец для печати.
А вот по поводу офисной бумаги нужно сказать отдельно.
Сама по себе она полезна и быстро разлагается. Но вот вещества, применяемые при печати на принтере, не разлагаются в земле до конца.
Это касается полимеров, которые нужны для лучшего сцепления краски с бумагой. Это микропластик, который сегодня представляет серьезную проблему для экологии.
Он ухудшает почву, разрушает ее микрофлору, отравляет животных и людей, вызывая серьезные болезни.
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