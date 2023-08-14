Трюк с монеткой: как эта маленькая вещь помогает водителям поддерживать чистоту в салоне автомобиля

Один из таких приемов включает в себя использование обычной монетки, которая оказывается настоящим помощником при уборке.

Возможно, это может показаться странным – как монетка может помочь в очищении салона автомобиля? Ведь она не является инструментом для уборки.

Однако существует удивительный трюк, который значительно облегчает удаление грязи из труднодоступных мест.

Процесс довольно прост: нужно завернуть монетку в кусок чистой ткани. Это создаст маленькое приспособление, которое легко проникает в щели и углубления, где обычно скапливается пыль и грязь.

С этой «одетой» монеткой водитель сможет легко очистить даже те места, которые кажутся недоступными, например, участок между печкой и приборной панелью.