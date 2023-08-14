Опытный огородник рассказа про лечебную мульчу, которая избавит от плесени и черной ножки

16:51 2023-08-14

Речь идет о так называемой активной или горячей мульче из свежескошенной травы, которая отличается по своим свойствам от других видов мульчирующего материала.

Мульча, образованная из травы свежего покоса, особенно измельченная из газонокосилки, отличается ускоренным перепреванием. От нее образуется в разы больше азота.

Но это еще не все. Во время разложения такая мульча начинает разогреваться. Вот почему ее называют также активной или горячей мульчей.

Если слой свежей травы достаточно плотный, в его толще температура во время перепревания повышается до +60 градусов.

Тут есть две стороны медали. С одной стороны, это хорошо, потому что идет быстрый процесс разложения, образуется азотное удобрение, необходимое для растений.

Но с другой стороны, такой нагрев ведет к активному развитию полезной почвенной микрофлоры. Что тоже само по себе хорошо.

Однако в слое разогретой травы также бурно размножается патогенный гриб аспергилл, который несет угрозу для здоровья людей.

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