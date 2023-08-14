Опытный огородник рассказа про лечебную мульчу, которая избавит от плесени и черной ножки

Мульча, образованная из травы свежего покоса, особенно измельченная из газонокосилки, отличается ускоренным перепреванием. От нее образуется в разы больше азота.

Но это еще не все. Во время разложения такая мульча начинает разогреваться. Вот почему ее называют также активной или горячей мульчей.

Если слой свежей травы достаточно плотный, в его толще температура во время перепревания повышается до +60 градусов.

Тут есть две стороны медали. С одной стороны, это хорошо, потому что идет быстрый процесс разложения, образуется азотное удобрение, необходимое для растений.

Но с другой стороны, такой нагрев ведет к активному развитию полезной почвенной микрофлоры. Что тоже само по себе хорошо.

Однако в слое разогретой травы также бурно размножается патогенный гриб аспергилл, который несет угрозу для здоровья людей.