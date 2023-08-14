Знающий садовод рассказал, что можно сделать с гнилыми яблоками и падалицей

Во-первых, всю падалицу надо обязательно убрать из-под деревьев в саду, до единого яблочка.

Оставшиеся в траве плоды скоро начнут гнить и бродить, а это - активная болезнетворная среда. Также гнилые яблоки закисляют почву, на дереве это тоже плохо отразится.

Во-вторых, из опавших яблок можно приготовить ценное удобрение для улучшения плодородности почвы в короткий срок. В них содержится много питательных веществ и витаминов.

Подкормка из таких яблок усиливает рост ягодников и плодовых деревьев, овощных культур.

В-третьих, падалицу можно пустить в компост. Такой продукт лишь усилит процесс брожения и гниения в компостной куче.

Внутри куча нагревается до высоких температур в процессе разложения, поэтому все болезни и инфекции просто сгорают в этом "котле".