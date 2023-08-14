Психолог Кушалиева объяснила, как избежать эмоционального выгорания

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева отметила, что перфекционисты часто подвержены эмоциональному выгоранию. Как их можно избежать?

По словам эксперта, многие люди основными причинами эмоционального выгорания считают отсутствие отдыха и продолжительный стресс. Но так бывает не всегда: выгорание могут вызвать и определенные жизненные установки, отметила специалист.

Если человек руководствуется принципом "деньги решают все", ему нужно готовиться к затяжному психологическому дискомфорту. Люди обычно успокаивают себя тем, что "сейчас немножко поднажму, ну а потом…" Но на самом деле они понимают, что никакого "потом" уже не будет. И за только что полученными деньгами сразу возникнет соблазн заработать еще, — привела пример психолог.

В итоге, подчеркнула Бибигуль Кушалиева, человек живет на автопилоте, не имея возможности выйти из этого замкнутого круга. Снизить стресс и умерить денежный аппетит даже отдых не поможет. Более того, некоторых он, напротив, может ввести в состояние дополнительной депрессии ввиду невозможности «срубить деньжат».

Сильнейший психологический дискомфорт, добавила психолог в интервью "Ленте.ру", испытывают перфекционисты. Их выводят из себя любые пустяки и мелочи.

Гиперответственным, зацикленным на «правильности» людям просто невозможно представить, что порой вместо приготовления сложного ужина из трех блюд легче сходить в пиццерию. А генеральную уборку дома - перенести на другую неделю, когда на работе аврал, - говорит Кушалиева.

Она считает, что можно избежать эмоционального выгорания, получая простые радости от жизни, подпитываясь новыми эмоциями.

Нередко эмоциональное выгорание настигает из-за отсутствия положительных эмоций. И преследует, пока человек не научится "встряхивать" себя, — отметила нейропсихолог.

Она посоветовала "снять с себя гиперответственность, пересмотреть жесткие жизненные установки", и тогда можно будет забыть про эмоциональное выгорание.