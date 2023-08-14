Матрешку-гиганта изготовили в Подмосковье, и она признана самой большой в мире

17:36 2023-08-14

Высота игрушки из пенопласта 257 сантиметров, в обхвате она составляет 514 сантиметров. Матрешка занесена в Международную книгу рекордов InterRecord.

Самую большую в мире матрешку изготовили в Московской области, сообщает Вечерняя Москва со ссылкой на главного координатора проекта «Подмосковье — это мы» Линару Самединову.

Мы пригласили пятерых художников Подмосковья, которые расписали нашу матрешку в авторском стиле, — рассказала она.

По словам Самединовой, в фигуре игрушки были отображены все элементы народных художественных промыслов, причем все выглядит стильно и современно.

Высота матрешки - 257 сантиметров, в обхвате она - 514 сантиметров. Материалом послужил пенопласт. Скульптура была представлена в конце июля на форуме «Подмосковье — это мы».

А позже стало известно, что достижение уже официально зафиксировано Реестром рекордов России совместно с Международной книгой рекордов InterRecord.