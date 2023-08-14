Тайная функция солнцезащитного козырька: полезный лайфхак

Но, оказывается, есть еще одна функция, которая может быть неизвестна многим водителям. Этот полезный лайфхак может оказаться новинкой, особенно для новичков за рулем.

О какой функции идет речь? Некоторые автовладельцы могут не знать, что многие солнцезащитные козырьки можно отстегнуть и сдвинуть в сторону. Если солнце находится между двумя козырьками, вы можете плавно сдвинуть один из них вправо (над водительским сиденьем) или влево (над сиденьем пассажира).

Есть также вариант, когда козырек может быть расширен в определенной части. Это позволяет избежать бликов от солнца. Однако важно помнить, что сдвинутый козырек может закрыть заднее зеркало, поэтому лучше не использовать этот хитрый прием при движении.

Также следует убедиться, что козырек действительно сдвигается вдоль кронштейна, и двигать его нужно аккуратно. Не во всех машинах есть такая функция.