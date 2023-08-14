Дачник со стажем рассказал, что должно быть в аптечке каждого огородника и садовода

Борную кислоту можно использовать в таких случаях:
начали гнить кабачки и цуккини;
у томатов стресс от сильной жары;
нет завязей у огурцов;
не завязываются плоды у баклажана и перца.
Делаем раствор: на 500 мл горячей воды добавляем 2 г борной кислоты. Смешиваем с 10 л теплой воды.
Мыло хозяйственное пригодится для отваров и настоев в качестве прилипателя. Можно обычным раствором мыла залить овощи и цветы, если они поражены тлей: 150 г мыла на 10 л воды.
Глюкоза и витамин В1 добавляются в подкармливающие поливы. Особенно актуально для контейнерных дачных и требовательных комнатных растений.
На 5 л воды вносим 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. Делаем 5-6 поливов с перерывом в 2 недели. После этого растения мощно растут и обильно цветут.
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