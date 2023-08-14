Как остановить автомобиль, если отказали тормоза: быстрый и безопасный метод

Иногда водитель может ощутить, что педаль тормоза опускается до пола без какого-либо результата. В таком случае есть два основных метода, которые могут помочь справиться с ситуацией: использование двигателя для замедления и применение стояночного тормоза.

Первый способ включает постепенное переключение на более низкие передачи, что создает дополнительное сопротивление от двигателя. Важно выполнять это действие с плавностью, меняя передачу каждые 3-5 секунд, чтобы не потерять контроль над автомобилем.

С аккуратностью следует использовать стояночный тормоз. Современные автомобили часто оборудованы электронной версией этой функции, которая активирует задние колеса.

Нажимая на стояночный тормоз, нужно делать это постепенно, чтобы избежать риска заноса машины. В случае заноса руль следует поворачивать в сторону скольжения для стабилизации положения автомобиля.