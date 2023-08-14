Нужно ли прогревать автомобиль летом: ошибка многих водителей

Существует дискуссия среди автовладельцев: нужно ли прогревать мотор летом или это лишняя забота? В этом вопросе многие ошибочно уверены, что летом прогрев двигателя не имеет смысла.

Однако на самом деле, пропуск прогрева может негативно повлиять на работу двигателя. Даже в теплое время года мотору требуется достаточное время, чтобы нагреться до оптимальной рабочей температуры.

Важно понимать, что летом продолжительность прогрева не должна быть такой долгой, как зимой. Достаточно всего нескольких десятков секунд, чтобы обеспечить нормальное функционирование силового агрегата и масла в моторе.

В переходный период, осенью, следует увеличивать время прогрева, особенно когда температура воздуха опускается ниже +5 градусов. При отрицательных температурах прогрев должен занять несколько минут.