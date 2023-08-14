Как быстро вернуть чистоту и прозрачность мутным автомобильным фарам: доступное решение

Однако, если фары уже потеряли свою чистоту, можно использовать простое и доступное средство для их восстановления.

Вместо того чтобы покупать дорогостоящие полироли, вам потребуется обычная зубная паста, которая может оказаться весьма эффективной.

Для начала, нанесите небольшое количество зубной пасты на поверхность фары, равномерно распределите ее. Затем используйте мягкую ткань для полировки фар.

Тщательно протрите поверхность, удалив остатки пасты, и затем промойте фары. После этого аккуратно высушите поверхность. Такой простой процесс поможет вернуть фарам прозрачность и яркость, обеспечивая безопасное вождение в ночное время.