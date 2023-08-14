Дачный эксперт назвал два хороших средства, помогающих побороть тлю

Красные волдыри на листах смородины - это признак поражения растения галловой тлей. Рассказываем, что можно сделать.

Берем 10 л воды, добавляем три большие ложки пищевой соды, смачиваем нижнюю поверхность листьев.

Еще одно средство на основе ромашки. Берем аптечную ромашку, делаем отвар, смешиваем с жидким мылом. Нужны 200 г цветков, литр кипятка, настаиваем сутки.

На 10 л воды выливаем ложку мыла, туда же вносим отвар ромашки.

Делаем опрыскивания смородиновых кустов, особенно увлажняем нижнюю часть листьев.

Обработки делаем вечером или днем но в пасмурную тихую погоду.