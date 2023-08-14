Дачный эксперт рассказал, как спасать огуречные посадки от стресса в августе

Первым делом убираем все желтые листья и те листики, которые растут ниже области плодоношения. Они лишние и забирают у растения питание.

Вторая мера - дополнительная подкормка, которая восстановит силы растения и поддержит его во время стресса.

Она способствует формированию дополнительных корней, которые будут доставлять огурцам полезные вещества.

Нужно приподнять грядки с огурцами, добавив в них компост слоем в 2-3 см.

Третье важное дело - обработка препаратом Эпин-экстра. Опрыскать надо все растение полностью вместе с плодами и завязями.