Попал камень в стекло: что нужно сразу сделать для минимального ущерба в будущем

Игнорирование такого повреждения может привести к серьезным последствиям, включая ухудшение видимости и даже разрыв стекла. Чтобы избежать этих проблем, необходимо принять меры сразу же. Когда мелкий предмет попадает в лобовое стекло, важно не оставлять это без внимания.

Не дожидаясь увеличения повреждения, следует немедленно предпринять шаги. Остановитесь на обочине и оцените масштабы скола. Затем покройте повреждение клейкой лентой, чтобы предотвратить загрязнение. На этом этапе можно использовать скотч, обеспечивая плотное прилегание без образования пузырьков.

Важно найти подходящее время для покупки специального состава для заполнения скола.

Такие продукты доступны в специализированных магазинах или сервисных центрах. Этот состав можно использовать самостоятельно или обратиться к профессионалам. Правильно восстановленный скол не только улучшит обзор, но и предотвратит дальнейшее распространение повреждения, избежав разрыва стекла.