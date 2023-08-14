Знающий садовод рассказал о признаках, указывающих на созревание урожая яблок и груш

Созревшие плоды должны легко отделяться от ветки, без приложения усилий.

Если под деревом появилась падалица, значит урожай уже готов к сбору. Тут речь идет не о больных слабых плодах. Падалица должна быть крепкая и здоровая.

Разрезаем яблоко или грушу, капаем на мякоть йодный раствор (1 к 15). Если цвет серединки не меняется, значит плод зрелый. Если она стала чернеть, значит, надо подождать со сбором урожая.

Смотрим на цвет кожицы. она должна быть более светлая возле плодоножки. Перезревая груша становится по виду чуть фиолетовая. Ее мякоть будет ярко-желтая.

Яблоко нужно проверять на зрелость так. Нажимаем на него пальцем. Если на поверхности остается вмятина, то плод спелый. Если кожица лопнет, значит, яблоко перезревает.

Семена у созревшего плода должны быть темные, а не зеленые или белые.