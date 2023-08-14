Почему опытные водители хранят старые смартфоны в автомобиле: 3 причины

Но некоторые опытные водители делают необычный выбор - они оставляют свои старые смартфоны в автомобиле. Зачем? Этот подход имеет свои практичные причины, обеспечивающие удобство и безопасность во время вождения.

Смартфон как запасной навигатор

Старый смартфон может послужить отличным запасным навигатором. Если ваш основной GPS-навигатор выходит из строя или забыли дома, старый смартфон с установленными приложениями для навигации может стать незаменимым помощником.

Смартфон как экономичный видеорегистратор

Смартфон может выполнять роль видеорегистратора. Он может записывать длинные видео, если будет освобожден от ненужных файлов.

Это экономичное решение, особенно если устройство не используется для других целей (звонки, интернет и т.д.). При правильной настройке он поможет решить многие дорожные споры и ситуации.

Смартфон как видеоплеер

На заднем сиденье ребенок может быть неугомонным и капризным. Старый смартфон можно закрепить на подголовнике переднего сиденья и включить ему интересный мультфильм. Это прекрасный способ успокоить малыша и сделать поездку более комфортной.