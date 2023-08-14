Дачный эксперт рассказал, какие бывают натуральные стимуляторы образования корней

Мед - прекрасный стимулятор роста корней. На полтора литра воды добавляем чайную ложку продукта. Черенок надо погрузить в воду на одну треть и держать там 12 часов.

Сок алоэ тоже помогает корням расти. В воду, где стоит черенок, капаем около 7 капель сока растения. Корешки появятся быстро, а черенок укрепит иммунитет.

Дрожжи растворяем в воде - 100 г на литр. Помещаем туда черенки, оставляем на 24 часа. Потом промываем и переносим в обычную воду.

Берем веточки ивы (можно тополя, багульника, вербы) ставим в воду и ждем корней. Потом веточки убираем и ставим в эту воду черенки.

Картошка с удаленными глазками тоже подходит как стимулятор корней. В надрез вставляем черенок прямо в клубень, если его хорошо поливать, корни выйдут быстро.