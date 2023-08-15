Цветовод со стажем рассказал, как правильно высаживать пионы осенью

Лучше всего сажать пионы с середины августа и почти до конца осени, если она выдалась теплая.
На одном месте цветы могут расти долго, поэтому нужно сразу сделать посадочную ямку побольше. Корешки у растения крупные, им нужно много места.
Высаживайте пионы на солнечном месте, если поместите в полутень, это плохо отразится на размере и окраске соцветий.
В посадочную лунку кладем в равных частях перегной, торф, чернозем, песок.
Удобрения для посадки пиона: 40 г суперфосфата, 40 г сульфата калия, можете выбрать любое другое удобрение для осенней посадки.
Не кладите в лунку свежий навоз, чтобы цветы не загнили и не погибли.
На кислых почвах добавляем золу или доломитовую муку. Муки надо 4 горсти, золы - 1/4 ведра.
Не заглубляем поки, чтобы пионы смогли порадовать цветением. Они должны располагаться в 3 см от земли.
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