Эффективные народные рецепты, чтобы победить паутинного клеща, который угрожает огородным растениям

Растворяем мыло или жидкость для мытья посуды в воде, опрыскиваем пораженные растения. Пропорции произвольные.

Размешиваем в воде перекись водорода в соотношении 1 к 10, обрабатываем дачные посадки. Раствор убивает клеща и предупреждает его новое появление.

Чеснок нарезаем мелко, заливаем на ночь водой. Потом процеживаем и делаем опрыскивания. Пропорции произвольные.

Табачный экстракт готовим так: на 10 частей воды берем одну часть табака. Настой готовим несколько дней. Процеживаем и обрабатываем.

Если у вас есть жидкий азот, опрыскайте им растения, клещей на них больше не будет.