Как правильно ухаживать за хризантемой: раскрываем основные моменты, по советам экспертов

Хризантемам нужно много света, но он должен быть не прямым, а рассеянным. Выставляем цветы на восточный или западный подоконник.
Оптимальная температура летом - 20-23 градуса в помещении, зимой снижаем ее до 3-8 градусов.
Поливаем растения в фазу активного роста. Это делается минимум два раза в неделю. Почва в горшке должна быть всегда слегка влажная.
Влажность цветам нужна высокая. Стараемся увлажнять воздух из опрыскивателя ежедневно - утром и вечером.
Подкармливаем взрослые цветы при интенсивном росте регулярно. Делаем их раз в 10 дней. Применяем комплексные минеральные удобрения.
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