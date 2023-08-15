Как правильно ухаживать за хризантемой: раскрываем основные моменты, по советам экспертов

Хризантемам нужно много света, но он должен быть не прямым, а рассеянным. Выставляем цветы на восточный или западный подоконник.

Оптимальная температура летом - 20-23 градуса в помещении, зимой снижаем ее до 3-8 градусов.

Поливаем растения в фазу активного роста. Это делается минимум два раза в неделю. Почва в горшке должна быть всегда слегка влажная.

Влажность цветам нужна высокая. Стараемся увлажнять воздух из опрыскивателя ежедневно - утром и вечером.

Подкармливаем взрослые цветы при интенсивном росте регулярно. Делаем их раз в 10 дней. Применяем комплексные минеральные удобрения.