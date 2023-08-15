Цветовод со стажем рассказал, как обеспечивать правильный уход за комнатной фуксией

Цвести фуксия начинает весной и продолжает почти до самой зимы, радуя своих владельцев.

Чтобы растению было хорошо, поддерживаем во время вегетации температуру воздуха 18-24 градуса, зимой, в период покоя, снижаем е до 5-10 градусов.

Поливать нужно с марта по сентябрь по мере просыхания верхнего слоя почвы. В последних днях ноября делаем это реже, но не даем кому в горшке полностью засыхать.

Субстрат для фуксии: слой торфа, слой листовой земли, песок. Пропорции соответственно такие: 2:3:1.

Поддерживаем высокую влажность воздуха с помощью распылителя. С мая по август теплой водой увлажняем воздух вокруг растений утром и вечером.

Осенью реже - до одного раза в трое суток. Зимой обходимся без опрыскиваний.