Цветовод со стажем рассказал, как обеспечивать правильный уход за комнатной фуксией

Цвести фуксия начинает весной и продолжает почти до самой зимы, радуя своих владельцев.
Чтобы растению было хорошо, поддерживаем во время вегетации температуру воздуха 18-24 градуса, зимой, в период покоя, снижаем е до 5-10 градусов.
Поливать нужно с марта по сентябрь по мере просыхания верхнего слоя почвы. В последних днях ноября делаем это реже, но не даем кому в горшке полностью засыхать.
Субстрат для фуксии: слой торфа, слой листовой земли, песок. Пропорции соответственно такие: 2:3:1.
Поддерживаем высокую влажность воздуха с помощью распылителя. С мая по август теплой водой увлажняем воздух вокруг растений утром и вечером.
Осенью реже - до одного раза в трое суток. Зимой обходимся без опрыскиваний.
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