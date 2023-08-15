Садовод со стажем рассказал, как правильно делать обрезку грушевого дерева

Проводить обрезку надо каждый год. Это надо, чтобы дерево развивалось хорошо и равномерно, чтобы формировалась красивая крона и лучше росли плоды.

Оптимальная высота штамба - 60-90 см. Этот параметр определит обрезка первого года.

При обрезки на высоте более одного метра крона будет заложена очень высоко, урожай будет сложно убирать.

Низкая посадка веток не даст возможности качественно обработать почву под грушей, урожай будет почти касаться земли.

Все волчки (это мощные вертикальные побеги) нужно вырезать в течение сезона. Эти ветки - паразиты, они заберут силы, но плодов не дадут.