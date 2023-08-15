Замдиректора Гнесинки в Москве избил пенсионера прямо в училище во время концерта

Замдиректора Гнесинки жестоко избил пенсионера в училище во время джазового концерта. Как сообщает Супер.ру, причиной послужило то, что мужчина без билета стоял в дверях.

По данным Telegram-канала Mash, 87-летний Владимир Георгиевич пришел с 70-летней супругой на концерт барочной музыки. После него супруги заглянули в соседний зал, где выступал их знакомый джазмен Петр Востоков.

Со слов пенсионера, пока они с женой стояли у двери, из зала вышел доцент одной из кафедр Семен Шмельков и грубо попросил их или купить билеты, или уйти.

Владимир Георгиевич попытался успокоить маэстро и завязалась перепалка. По данным Mash, дело в итоге дошло до рукоприкладства. «Баянист схватил пожилого человека за шиворот и кинул на пол». У пенсионера в итоге диагностировали ушиб тазобедренного сустава.