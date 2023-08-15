В Дагестане объявлен траур после взрыва на АЭС и гибели людей

Властями Дагестана объявлен траур из-за взрыва на АЗС. Как сообщает МК, соответствующий указ подписан главой республики Сергеем Меликовым. В результате ЧП погибли 30 человек, более ста пострадали.

15 августа Сергей Меликов объявил днем траура в Дагестане, — сообщает телеграмм-канал пресс-службы Меликова.

На всей территории республики в день траура будут приспущены государственные флаги. Также учреждения культуры и телеканалы отменяют развлекательные мероприятия и передачи.

По словам Главы республики, причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы ведут проверку, чтобы обеспечить безопасность дагестанцев.